В Донецке силовики опечатали мечеть и задержали имама

На этой неделе в Донецке силовики «министерства государственной безопасности ДНР» закрыли и опечатали самую большую мечеть в Донецкой области. Имама и прихожан мечети «Аль-Амаль» увезли на допрос. В мечети силовики изъяли молитвенники и другую религиозную литературу, в частности, была изъята запрещенная в России книга «Крепость мусульманина». Об этом сообщил президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский на своей странице в Facebook. «Эти преследования мусульман, что происходят в ОРДО, являются позорным нарушением прав и свобод верующих», - заявил Козловский.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саид Исмагилов сообщил, что имама мечети отпустили под подписку о невыезде. Он также отметил, что в последнее время «за мечетью были закреплены наблюдатели, которые присутствовали на всех собраниях».

Касательно «обнаруженной» силовиками книги «Крепость мусульманина», Исмагилов сказал следующее: «Эта книга – довольно популярный сборник молитв на каждый день для мусульманина. Она была запрещена в России из-за того, что в ней есть молитва, в которой люди просят наказания для несправедливого правителя. В Крыму и Донецке ее специально подбрасывают в мечети, хотя это обычный молитвенник».

Муфтий высказался об участившихся случаях преследовании мусульман в регионе, Крыму и Украине. «Развязывается новые преследования мусульман. В 2017-2018 года стали трагическими для мусульман в Украине – в Крыму, на Донбассе и в Украине тоже. Когда проходит обыск в Крыму и Донецке, мы понимаем, что там нет права и соблюдения закона. Но такие же обыски мы наблюдали и в Киеве, Житомире. Украинские спецслужбы говорят, что им поступают жалобы и им приходится на это реагировать. Весной был обыск в исламском культурном центре в Киеве. Людей преследуют за свободу совести», – говорит он.