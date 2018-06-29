Сионисты запретили ввозить в Газу препараты для анестезии

Вчера сионистский режим вынес решение запретить поставку закисно-кислородного газа, используемы в качестве анестезии, в Сектор Газа. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

Представитель министерства Ашраф аль-Кидра отметил, что это уже третий случай перехвата поставок медпрепарата в осажденный анклав. Он добавил, что в настоящее время в больницах Газы находятся 200 пациентов, которые ожидают неотложной медицинской помощи, а подобный запрет будет означать, что ряд неотложных медпроцедур теперь будут приостановлены.

Ашраф аль-Кидра призвал международные организации оказать давление на сионский режим, чтобы возобновить ввоз жизненно важного газа с целью продолжить хирургические операции.