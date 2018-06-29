Россияне стали меньше доверять Путину

В «Левада-центре» заявили о падении доверия населения Путину. Деятельность президента РФ одобряют 65% россиян. Хотя еще месяц назад этот показатель был намного выше — 79%.

31% опрошенных ответили, что не одобряют деятельность президента. Месяц назад об этом заявили лишь 20% опрошенных.

Работу правительства одобрили 34% россиян, 61% респондентов заявили, что не одобряют деятельность кабинета министров.

46% россиян считают, что дела в стране идут в правильном направлении. Ранее об этом заявляли 56% респондентов. 42% опрошенных сказали, что Россия движется по неверному пути. Ранее об этом говорили 27%.

«Снижение социальных показателей, включая одобрение деятельности руководства страны, наблюдается с марта 2018 года, с окончанием мобилизации после выборов президента. Снижаются как общие оценки положения в стране, так и одобрение деятельности правительства России, премьер-министра и президента. Оценки текущего экономического положения в стране продолжают ухудшаться», — констатируют специалисты центра.

Вероятными причинами снижения рейтинга президента России эксперты называют существенный рост цен на бензин, а также ряд непопулярных решений и предложений, среди которых повышение пенсионного возраста и ставки НДС.