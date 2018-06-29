В Марокко лидер рифских протестов осужден на 20 лет тюрьмы

Лидер протестного движения, которое в течение нескольких месяцев сотрясало северный регион Риф в Марокко, из-за социальных и экономических вопросов, был осужден на 20 лет.

Суд в Касабланке во вторник приговорил 39-летнего Насера ​​Зефзафи, который был арестован в мае прошлого года, а затем переведен в тюрьму портового города.

Зефзафи участвовал в организации демонстраций в своем родном городе Аль-Хосейма.

Социальные беспорядки в регионе последовали за смертью Мухина Фикри, торговца рыбой, погибшего в ковше мусоровоза, когда он протестовал против конфискации меч-рыбы, пойманной вне сезона.

Призывы к правосудию для 31-летнего Фикри превратились в массовое движение, требующее рабочих мест и экономического развития, причем Зефзафи, сам безработный, стал лидером «Хирак аль-Шааби» или «Народного движения», базирующегося в основном в Аль-Хосейме.

Зефзафи обвинили в подрыве общественного порядка и угрозе национального единства.

Его арест в 2017 году случился после того, как он прервал проповедника в мечети, чтобы призвать к дальнейшим демонстрациям.

Прокуроры заявили, что арест был произведен так как Зефзафи помешал свободе вероисповедания в публичном месте, в мечети в Аль-Хосейме.

Арест вызвал несколько акций протеста в городе.

В рамках того же вердикта лидерам движения Набилю Ахмеку, Вассиму аль-Бустани и Самиру Агиду также дали по 20 лет тюрьмы, а трое других получили 15-летний тюремный срок.

Между тем, семь активистов были приговорены к пяти годам лишения свободы, а шесть других получили 10-летний тюремный срок.

Семь активистов были приговорены к трем годам лишения свободы, а 12 обвиняемых получили двухлетний тюремный срок. Еще одному активисту был вынесен условный тюремный срок на один год.

В общей сложности 53 человека получили приговоры во вторник после девятимесячного судебного разбирательства.

Адвокат активистов Бушра Руис говорит, что приговоры были «несправедливы», добавив, что после обсуждения с обвиняемыми было решено подать апелляционный иск.

Напомним, что преимущественно населенный берберами регион Риф долгое время имел напряженные отношения с центральными властями Марокко и был в центре протестов Арабской весны в 2011 году.

Основные протесты утихли после серии политических реформ, включая конституционные изменения, в ходе которых король Мухаммад VI отказался от некоторых своих широких полномочий.