СМИ: Из Туркменистана не выпускают людей моложе 40 лет

Власти Туркменистана ввели возрастное ограничение на выезд из страны людей моложе 40 лет. Об этом сообщает туркменская служба новостей.

«25 июня дашогузцы (жители города Дашогуз, в 630 км от Ашхабада) узнали в миграционной службе города, что запрет на выезд из страны для граждан страны увеличен с 30 до 40 лет», - сообщает агентство.

По словам нескольких жителей, обратившихся в миграционную службу за разрешением для получения туристической визы, чиновники отказали им в выдаче справки, объяснив «распоряжением сверху» о новом возрастном ограничении до 40 лет.

«Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь моложе 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причине запрета, сказали, что в велаяте (области) не осталось никого, способного работать. Сказали: «Если вы все уедете, кто же работать будет?» – рассказал 36-летний житель района Сапармырат Туркменбашы.

Однако, корреспонденты Радио Азатлык сообщают, что им не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о возрастном ограничении на выезд граждан за рубеж у представителей миграционной службы Туркменистана.

Также о запрете на выезд из страны власти Туркменистана официально не объявляют.

Сообщается, что в стране в последнее время наблюдается массовая миграция, вызванная продолжающимся экономическим кризисом, безработицей, ростом цен и дефицитом продовольствия.