Путин узаконил штрафы за использование анонимайзеров

Путин подписал закон, утверждающий штрафы за неисполнение запрета на использование анонимайзеров.

Согласно принятому закону, если провайдер хостинга или анонимайзер не предоставит данные об их владельцах, на него будет наложен штраф. Он составит от 10 до 30 тысяч рублей для физических и от 50 до 300 тысяч - для юридических лиц. Штраф за выдачу ссылок на заблокированные по решению суда сайты составит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч – для должностных лиц и от 500 до 700 тысяч – для юридических.

Сотрудники Роскомнадзора теперь имеют право рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении уклонистов.

Закон, ограничивающий деятельность анонимайзеров, вступил в силу в ноябре 2017-го. Перечень подпадающих под него сервисов определяет Федеральная служба безопасности, либо другой орган, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его публикации.