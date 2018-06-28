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Дело Оюба Титиева передано в суд

28 июня в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Уголовное дело против главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева передано в суд. Рассматриваться оно будет в  Шалинском городском суде. 

Напомним, правозащитник Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении марихуаны. По его словам, наркотики ему подбросил силовик, и передал в СУ СКР по Чечне заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. Следствие три раза выносило постановления об отказе в возбуждении дела по заявлению Титиева. 26 июня Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на отказ возбудить дело против силовиков.

Сообщается, что завтра  будет назначена дата предварительного слушания.

Автор: Нуруль Иман
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