Дело Оюба Титиева передано в суд

Уголовное дело против главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева передано в суд. Рассматриваться оно будет в Шалинском городском суде.

Напомним, правозащитник Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении марихуаны. По его словам, наркотики ему подбросил силовик, и передал в СУ СКР по Чечне заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. Следствие три раза выносило постановления об отказе в возбуждении дела по заявлению Титиева. 26 июня Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на отказ возбудить дело против силовиков.

Сообщается, что завтра будет назначена дата предварительного слушания.