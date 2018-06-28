Яровая: Россия воюет в Сирии для защиты православного мира

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая особенно прославилась после принятия ряда репрессивных законов, больше известных как «пакет Яровой». Новые законодательные решения позволяют преследовать людей за публикации, посты, репосты в социальных сетях, сажать людей на большие сроки, обвиняя их в терроризме без факта самого теракта и другие необоснованные репрессивные действия против населения РФ.

Накануне эта дама опять напомнила о себе и выдала новую партию бредовых умозаключений.

Яровая заявила, что Россия в Сирии ведет борьбу за интересы всего православия, потому что терроризм — главная угроза миру.

Такое заявление она сделала в ходе своего выступления в парламенте Греции на Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия.

«Фактически сегодня та борьба, которую ведет Россия в Сирии, — это борьба не за свои интересы, это борьба за интересы всех православных, всех мирных граждан, которые находятся под реальной угрозой уничтожения от самой жестокой и смертоносной силы в мире», - сказала Яровая.

Вице-спикер указала в своей речи, что православие сейчас активно преследуется и назвала это «опасной игрой».

Сотни тысяч убитых мирных сирийцев, разбитая инфраструктура, химические атака по жилым кварталам, применения запрещенного оружия и т.д. – всё это делается либо руками российских военных, либо при прямой поддержке преступного асадитского режима. Но по логике Яровой, это называется борьбой с терроризмом и защитой всего православного мира.