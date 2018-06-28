Во Франции арестовали ультраправых, планировавших теракты против мусульман

Группа, связанная с радикальными крайне правыми во Франции, была арестована по подозрению в планировании нападения на мусульман.

Десять человек были арестованы в минувшие выходные во Франции, в том числе в районе Парижа и острова Корсика.

Их потенциальные цели включали имамов, освобожденных их тюрем «исламистов», и просто выбранных случайно мусульманок в хиджабах, сообщает французская ежедневная газета Le Parisien.

В ходе рейдов были обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, а некоторые из подозреваемых также делали гранаты и взрывчатые вещества, говорится в документе.

Сообщается, что возраст подозреваемых - от 32 до 69 лет — в том числе один из них был отставным полицейским, которого подозревают в руководстве ультраправой группой.

Источник, близкий к расследованию, сказал, что у подозреваемых был «плохо организованный план совершения насильственных действий, направленных против людей мусульманской веры», сообщает Agence France Presse.

Другой сказал, что они собирались напасть на «цели, связанные с радикальным исламом».

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб поблагодарил разведывательное ведомство страны в твитте, заявив, что оно «каждый день защищает французов от любых насильственных действий, откуда бы они не появились».

В октябре 2017 года произошла аналогичная волна арестов, когда предполагаемыми мишенями считались мигранты и мечети.

Напомним, что согласно данным американского исследовательского центра Pew Research в конце прошлого года, во Франции проживает около 5,7 миллиона мусульман или почти девять процентов населения.