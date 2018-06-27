В России предложили не наказывать за репосты

В России предлагают убрать из Уголовного Кодекса наказание за репосты. С таким предложение выступили депутаты от нескольких партий и внесли в Государственную думу ряд законопроектов.

В частности, представители «Родины» и КПРФ подготовили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. По мнению народных избранников, необходимо разделить статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства) между двумя кодексами.

Депутаты предлагают отнести разжигание ненависти по различным признакам к административным правонарушениям и наказывать за это штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами до 100 часов или административным арестом до 15 суток.

Вторая же часть статьи 282, предусматривающая разжигание ненависти по определенному признаку группой лиц или при использовании должностного положения, останется в Уголовном кодексе страны.

В пояснительной записке к документу говорится, что из года в год наблюдается рост наказаний по первой части 282 закона, куда относятся и репосты в Интернете.