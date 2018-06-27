Администрация колонии делает все, чтобы лишить имама Велитова права на УДО

Адвокат-мусульманин Дагир Хасавов сообщил, что осужденному московскому имаму Махмуду Велитову удалось до него дозвониться и сообщить о противоправных действиях руководства колонии.

По словам имама Велитова, администрация колонии делает все возможное, чтобы не дать ему выйти по условно досрочному освобождению. В частности, престарелого имама поместили в отряд строго контроля, где находятся отрицательно характеризующие себя осуждённые. Таких заключенных, по словам адвоката, «не привлекают к труду, им не положены поощрения, а, значит, и не светит УДО»

Кроме того, имама Велитова «поставили на учёт уже в колонии как религиозного экстремиста и он на особом контроле».

Дагир Хасавов сообщает, что имам мог бы выйти по УДО уже в сентябре этого года. Но администрация колонии препятствует этому. «Самое главное, почему шейх добился права на этот звонок, чтобы сообщить о попытках его беспричинно наказать в колонии, наложить очередные фиктивные, дисциплинарные взыскания, зная о том, что он имеет право на УДО уже в сентябре этого года! Так, ему сообщили другие осуждённые-мусульмане в колонии, что в общедоступном компьютере в столовой, где можно проверить наличие нарушений, есть его фамилия, что якобы он отсутствовал на проверке, построении», - сообщает адвокат на своей странице в Factbook.

При этом Хасавов подчеркивает, что Махмуд Велитов является инвалидом второй группы, имеет слабое здоровье и, в связи с этим, освобождён от проверок.

Защитник объяснил имаму, что и кому нужно написать. И если вопрос в ближайшее время не будет разрешён, то он сам вылетит в Астрахань, чтобы встретиться с начальником колонии и прокурором по надзору за местами лишения свободы.