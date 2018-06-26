В Крыму мать политзаключенного объявила голодовку

В присоединенном к России Крыму мать одного из крымского политзаключенного объявила голодовку, которую держит уже седьмой день.

Сын Раиме Примовой Нури Примова российский суд осудил в сентябре 2017 года. Его обвинили в причастности в деятельности в запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир» Ему присудили пять лет исправительной колонии общего режима.

Сообщается, что у 68-летней Раиме Примовой слабое здоровье, но, тем не менее, она решилась на голодовку. Она надеется, что ее акция привлечет внимание общественности, правозащитников и мирового сообщества к репрессивным действиям путинского режима.

Стоит отметить, когда Крым находился под юрисдикцией Украины, деятельность партии «Хизб ут-Тахрир» не была запрещена. Однако, с приходом России на полуостров начались преследования мусульман из различных организаций, в том числе из «Хизб ут-Тахрир».