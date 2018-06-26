По Дераа наносятся интенсивные удары сил асадитского режима, России и Ирана

Асадитский режим при поддержке военных сил Ирана и России продолжают проводить широкомасштабную операцию в провинции Дераа на юге Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

По данным агентства, только накануне в ходе обстрелов и боев погибли 18 жителей районов, подконтрольных силам оппозиции.

Сообщается, что за последнюю неделю по жилым районам юга Сирии было нанесено более двух тысяч ударов.

Путинская авиация нанесла 205 авиаударов по районам Бусра Харир и Хирак на востоке провинции Дераа. Вертолеты асадитского режима сбросили на населенные пункты 110 бочковых бомб.