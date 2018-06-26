В Дагестане продают самый дорогой бензин

В российских регионах в последние несколько месяцев наблюдается повышение цен на бензин, что, соответственно, отражается и на повышение других потребительских продуктов.

Исследование показали, что Дагестан стал лидеров среди регионов, где повысились потребительские цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Заметное повышение потребительских цен на бензин наблюдается, в частности, в 19 регионах страны. Первые места занимают Дагестан (повышение на 10,2%), Ивановская (9,8%) и Брянская (9,7%) области.

Отмечается, что ведомство проанализировало данные о ценах на автомобильный бензин в мае 2018 года.