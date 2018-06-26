В Киеве похитили сына ливийского дипломата

В Киеве был похищен сын финансового аташе ливийского посольства в Украине. Инцидент произошел в центре украинской столицы в полдень 25 июня. Об этом написала пресс-служба столичной полиции.

«Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции начали поступать сообщение от свидетелей о том, что на ул. Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия», - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что в связи с инцидентом в столице введен план-перехват.

Похищенным является гражданин Ливии Абдусалам, 1992 г. р., сын финансового аташе ливийского посольства в Украине. На месте похищения полиция изъяла паспорт на имя Абдуслама.

По словам свидетелей происшествия, похитителей было трое - мужчины арабской внешности.

«Свидетели не на камеру рассказали, что мужчину арабской внешности около 12-ти часов похитили трое других людей арабской внешности. Человека силой схватили и посадили в автомобиль темно-синего цвета. Также очевидцы рассказали, что автомобиль похитителей еще со вчерашнего вечера стоял здесь. Это был автомобиль на иностранной регистрации. Ранее этого автомобиля здесь не было видно», - сообщил член коллегии МВД Антон Геращенко.