В Египте продлили режим ЧП — уж в пятый раз

Парламент Египта утвердил указ президента Абдель-Фаттаха аль-Сиси о продлении чрезвычайного положения по всей стране еще на три месяца, начиная с 14 июля, сообщает агентство Anadolu.

Спикер Палаты представителей Али Абдель Ааль сказал журналистам, что причины, по которым впервые было введено чрезвычайное положение, все еще в силе, и поэтому необходимо продлить его.

Впервые введенное в апреле 2017 года чрезвычайное положение было объявлено на три месяца, после нападений на две церкви в столице Каире и городе Александрии.

Чрезвычайное положение позволяет властям пользоваться более широкими полномочиями, в том числе направлять подозреваемых в терроризме в государственные суды безопасности, вводить комендантский час и ограничения на средства массовой информации.

Когда действует чрезвычайное положение, египетский президент может также издавать устные или письменные инструкции, чтобы следить за сообщениями граждан, цензурирывать СМИ и закрывать их печатные машины.

Как показывает опыт стран региона (и других регионов тоже), правление в режиме чрезвычайного положения становится привычкой, от которой сложно отказаться.