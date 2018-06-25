Асадитский режим при поддержке России бомбит провинцию Дераа

Силы асадитского режима, ВКС России и их сторонники на протяжении шести дней проводят широкомасштабную операцию в провинции Дераа на юге Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

По данным агентства, наносятся интенсивные удары с земли и воздуха по подконтрольным оппозиции районам Бурса Хари, Ладжат и Хирак на востоке Дераа.

Управление гражданской обороны Дераа («Белые каски») сообщает, что российские военные самолеты, оказывающие воздушную поддержку силам Асада, нанесли удар по полевому госпиталю в районе Бурса Хари. В результате зданию госпиталя нанесен крупный ущерб.

Местные активисты сообщают, что в результате нанесенных накануне силами режима Асада и ВКС России ударов с воздуха и земли погибли шесть и ранения получили семь мирных жителей.