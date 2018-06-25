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Асадитский режим при поддержке России бомбит провинцию Дераа

25 июня в 19:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Силы асадитского режима, ВКС России   и их сторонники на протяжении шести дней проводят широкомасштабную операцию в провинции Дераа на юге Сирии.  Об этом сообщает агентство «Анадолу».

По данным агентства,  наносятся интенсивные удары с земли и воздуха по подконтрольным оппозиции районам Бурса Хари, Ладжат и Хирак на востоке Дераа. 

Управление гражданской обороны Дераа («Белые каски») сообщает, что российские военные самолеты, оказывающие воздушную поддержку силам Асада, нанесли удар по полевому госпиталю в районе Бурса Хари. В результате зданию госпиталя нанесен крупный ущерб. 

Местные активисты сообщают, что в результате нанесенных накануне силами режима Асада и ВКС России ударов с воздуха и земли погибли шесть и ранения получили семь мирных жителей. 

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