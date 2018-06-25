В Казани прекратили дело против имама мечети и татарского активиста

На прошлой неделе в Казани суд прекратил административное дело бывшего имама мечети Высокогорского района Татарстана Айрата Шакирова.

Напомним, 6 ноября прошлого года в сквере Славы прошел митинг-концерт в честь 25-летия Конституции Татарстана, организованный Всетатарским общественным центром (ВТОЦ). После акции Айрат Шакиров был задержан сотрудниками полиции, поскольку его выступление якобы не соответствовало теме заявленного мероприятия. По словам Шакирова, силовики ему сказали, что он «говорил не про Конституцию, а о майдане».

«Я сказал, что молодежь в деревнях очень недовольна сокращением [часов преподавания] татарского языка и что если кто-то выйдет на майдан [в защиту татарского языка], они обязательно приедут», — отмечал Шакиров.

Судья, рассматривавший дело Шакирова, принял решение прекратить производство по делу, поскольку в материалах «не представлено доказательств, что Шакиров уклонился от темы митинга».