Их нравы

В Уфе задержали девушку из-за книги «Крепость мусульманина»*

25 июня в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Уфе против 23-летней женщины возбудили административное дело из-за брошюры «Крепость мусульманина», которая внесена в список экстремистских материалов.

Молодую жительницу Башкортостана, которая прилетела в Уфу из Стамбула, задержали таможенники в аэропорту.

По словам самой  жительницы села Киргиз-Мияки Миякинского района, она не знала о запрете книги, которую ей дала ее бабушка.

В итоге, книгу силовики изъяли, а в отношении девушки возбудили административное дело.

* -  книга запрещена на территории России

Комментарии 0