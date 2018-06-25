В Уфе задержали девушку из-за книги «Крепость мусульманина»*

В Уфе против 23-летней женщины возбудили административное дело из-за брошюры «Крепость мусульманина», которая внесена в список экстремистских материалов.

Молодую жительницу Башкортостана, которая прилетела в Уфу из Стамбула, задержали таможенники в аэропорту.

По словам самой жительницы села Киргиз-Мияки Миякинского района, она не знала о запрете книги, которую ей дала ее бабушка.

В итоге, книгу силовики изъяли, а в отношении девушки возбудили административное дело.

* - книга запрещена на территории России