Сионисты убили более 130 палестинцев на границе с сектором Газа

На границе Сектора Газа и Израиля продолжаются столкновения, в результате которых сионисты обстреливают палестинцев из числа мирных демонстрантов. Так, по состоянию на 24 июня число погибших палестинцев в результате протестов составило 132 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Напомним, протестующие требуют соблюдения их «права на возвращение» в свои дома в исторической Палестине, из которой они были изгнаны в 1948 году сионистским Израилем.

Они также призывают прекратить блокаду сектора Газа, которая уничтожила экономику прибрежного анклава и лишила 2 млн жителей многих основных товаров.