Выборы в Турции: ожидаемые результаты

В Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы.

Не согласимся с теми многочисленными мусульманскими комментаторами, которые характеризовали их как исторические - выборы закрепили уже давно заданный курс развития страны, а их результаты в целом были предсказуемы.

В частности, еще почти два месяца назад мы писали, что после отказа оппозиции выдвинуть своим объединенным кандидатом бывшего президента Турции Абдуллаха Гюля и решения оппозиционных партий выдвигать своих собственных кандидатов их исход был решен. Почему, понятно - как бы эффективно Мухаррем Индже, кандидат от главной оппозиционной Народно-Республиканской Партии (CHP) ни вел свою предвыборную кампанию, он не сумел выйти за пределы ниши традиционного идейно-кемалистского электората и заручиться поддержкой тех, кто опасался возврата гонений на мусульман, насаждения воинствующего секуляризма и т.д. Часть таких людей, разочарованных в нынешней власти, могла бы поддержать Абдуллаха Гюля и если бы в его пользу мобилизовалась вся оппозиция, он мог бы стать реальным конкурентом Реджепу Тайипу Эрдогану. Но оппозиция не согласилась на этот вариант, а Эрдоган сделал все, чтобы отговорить Гюля от выдвижения, вплоть до визита к нему на вертолете главы Генштаба Хулуси Акара и главы Национальной разведки (MIT) Хакана Фидана... И результат не заставил себя долго ждать.

Итак, чуть более половины проголосовавших (около 53%) отдали свои голоса действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что позволило победить ему уже в первом туре и избежать второго. Это не стало большим сюрпризом, а вот результаты парламентских выборов интересны.

Наш прошлый прогноз мы делали еще до того, как оформились основные предвыборные альянсы, и он исходил из того, что хотя коалиция правящих Партии Справедливости и Развития (AKP) и Партии Националистического Движения (MHP) сохранит большинство, в парламенте может появиться консервативная исламская оппозиция из Партии Благоденствия (SP, Saadet) и курдской исламской партии Huda Par. К сожалению, этого не произошло - SP решило идти в коалиции с CHP и "Хорошей партией" (IYI Party) отколовшейся от MHP Мераль Акшенер, что связано с 10% барьером, который этой партии, видимо, иначе было не пройти. В итоге Huda Par осталась за бортом и курдский электорат традиционно достался левацкой, антиисламской и антигосударственной Партии Демократии Народов (HDP).

Что касается спектра собственно турецких политических сил, налицо окончательный триумф национализма разных подвидов. Не считая оппозиционного Национального альянса (Millet Ittifaki), в котором лишь несколько мест получат исламисты из SP, а остальное возьмут националистические CHP и IYI Party, в правящем Народном альянсе (Chumhur Ittifaki) условные исламисты из AKP уже утратили парламентское большинство, имея лишь 42,42% и завися теперь от националистов из MHP, без 11,17% которых они не смогут проводить свои решения.

Все это окончательно закрепляет тот тренд, о котором мы не раз писали в последний год - Турция оставляет позади период попыток стать центром объединения исламских или суннитских стран и сил региона и возвращается к консолидации на платформе национального государства. Того самого, что было создано Мустафой Кемалем на руинах Османского халифата, но уже без присущих ему исламофобии и атеизма.

Единственная партия, программа которой провозглашает стремление к созданию Союза Исламских Стран - SP получила 1,36% голосов, что по-видимому отражает реальный вес соответствующих идей в националистическом турецком обществе. Плюс особняком стоит курдский сегмент, который не удалось объединить с турецким на общеисламской платформе.

Такова данность исторического пути развития, выбранного Турцией - одной из крупнейших и наиболее успешных стран нынешнего Исламского мира, по которому ее ведет и будет в ближайшее время вести ее лидер и его сторонники по правящей коалиции.