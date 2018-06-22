Палестина стала членом ОЗХО

Палестина официально стала новым членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Соответствующее заявление было опубликовано вчера на сайте организации.

«В результате общее число государств — членов ОЗХО достигло 193», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, Палестина еще 17 мая передала ратификационные документы о присоединении Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передает пресс-служба ОЗХО.

Для Палестины Конвенция по запрещению химического оружия вступила в силу с 16 июня 2018 года.

Согласно конвенции, каждая страна-участник обязалась не разрабатывать, не приобретать, не накапливать и не хранить химоружие.