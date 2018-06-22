В Киеве крымский муфтият открыл своё представительство

Духовное управление мусульман Крыма на материковой части Украины открыло представительство в Киеве. Об этом сообщил муфтий ДУМ АРК Айдер Рустемов.

«Главный офис будет в Соборной мечети. Пока открылись только представительства в Киеве и Львове», – отметил Рустемов.

Он добавил, что в представительстве муфтията будут проходить уроки, коллективные, пятничные и праздничные намазы. Муфтий добавил, что работа по созданию соборной мечети сейчас находится на этапе обсуждения технического задания.

Официальное открытие представительства муфтията в Киеве состоялось по окончанию месяца Рамадан, оно расположено в одном здании с новым офисом Ассоциации мусульман Украины в Киеве.

Напомним, в ноябре 2016 года общины мусульман-переселенцев из Крыма провели съезд, на котором решили создать Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части Украины. Муфтием был избран Айдер Рустемов.