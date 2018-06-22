Каждую четвертую мусульманку намеренно толкали в нью-йоркском метро — опрос

Каждую четвертую мусульманку, носящую платок в Нью-Йорке, когда либо толкали на платформе метро (учитывая, американские писаные и неписаные правила приватности, это серьезный харассмент).

Опрос, опубликованный во вторник Комиссией по правам человека Нью-Йорка, показывает широкую дискриминацию и преследование, с которыми сталкиваются мусульмане и другие религиозные меньшинства в последние годы.

Многие из 31 000 мусульманских, еврейских или сикхских респондентов заявили, что они не сообщают об инцидентах - от предвзятости до физического нападения - потому что они боялись или сомневались, что к ним будут относиться серьезно.

Результаты опроса показывают, что с июля 2016 года по конец 2017 года почти два из пяти (38,7%) респондентов подверглись харассменту. Около 8,8% испытали физическое насилие.

Девятнадцать процентов тех, кто носит религиозную одежду, толкали на платформе метро, ​​в том числе 27 процентов мусульманских женщин, носящих платки.

Почти каждый шестой (16,6 процента) сообщил о расовой, религиозной или этнической дискриминации во время работы или поиска работы. Десять процентов мусульман не могли практиковать свою религию на работе.

Сикхи в возрасте до 35 лет были особыми объектами дискриминации, испытывая словесные домогательства в два раза чаще, чем другие опрошенные. Вероятно, причина в религиозной традиции сикхов а именно — ношении тюрбана, из-за чего их часто путают с мусульманами, хотя сами мусульмане редко носят тюрбаны.

Восемь из 10 еврейских респондентов сообщили о тревожном антисемитском вандализме или материальном ущербе.

Более 70% респондентов заявили, что они не сообщают об инцидентах полиции или кому-либо еще, потому что они не думали, что их будут воспринимать всерьез, они опасаются возмездия или не получают помощи при представлении сообщений о предыдущих инцидентах.

«Никто в Нью-Йорке не имеет права дискриминировать или преследовать других из-за того, кто они, где они молятся или из какой страны они происходят», - сказала председатель комиссии Кармелин Малалис, цитируемая CNN.

«Комиссия Нью-Йорка по правам человека очень серьезно относится к инцидентам, связанным с предвзятостью, и мы стремимся бороться с ними», - добавила она.

Комиссия призывает свидетелей таких инцидентов проявлять инициативу по вмешательству от имени жертвы харассмента.

Одна мусульманка, Суад Кирама, которая в прошлом году подверглась физическому насилию со стороны девочек-подростков в ресторане в Бруклине, вспоминала: «Люди просто стояли там, наблюдая за тем, как меня избивают и называют террористом. Никогда в жизни я не видел такого рода насилия и агрессивности».

«Сейчас, как никогда, крайне важно, чтобы каждый в Нью-Йорке противостоял дискриминации и ненависти всякий раз, когда и где бы они их ни видели», - сказала Кирама на пресс-конференции.

Комиссия стремится создать тренинги по обучению свидетелей и общинную сеть для сообщения об инцидентах. Она лоббировала дополнительные ресурсы для поддержки меньшинств в сообществе и через юридические возможности, чтобы они могли понимать и реализовывать свои права. На этой неделе комиссия также начала рекламную кампанию в социальных сетях и различных средствах массовой информации.