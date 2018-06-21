Сионисты предъявляют заключенным палестинским детям огромные штрафы

Сионистские суды приговорили палестинских детей, содержащихся под стражей в тюрьме Офер, к штрафам в размере более 100 тыс. шекелей ($28 100). Об этом сообщает «Арабский мир».

20 июня Палестинская комиссия по делам задержанных и бывших заключенных сообщила, что задержаны были около 32 палестинских несовершеннолетних: 12 из них были арестованы в своих домах, 18 — на улицах, еще 1 ребенка задержали на военном контрольно-пропускном пункте.

Согласно докладу, двое несовершеннолетних были арестованы после того, как в них стреляли, а десять других подверглись нападению во время допроса в израильских центрах содержания под стражей.

Налагаемые сионистскими судами штрафы часто становятся неподъемными для палестинских семей.