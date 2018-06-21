Татарские активисты требуют отозвать из Госдумы депутатов, поддержавших закон о родных языках

Татарские активисты направили спикеру Госсовета РТ, секретарю татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фариду Мухаметшину письмо, в котором требуют отозвать из Госдумы депутатов, избранных от Татарстана, проголосовавших за поправки в закон об образовании, согласно которым закрепляется добровольность преподавания государственных языков республик в составе России.

«Вы не озвучили вопросы, которые нас волнуют. Да, родные языки могут преподаваться, а как же государственные языки республик? В чем же тогда проявляется равенство государственных языков Татарстана? Никонов ушел от ответа. За что голосовали наши депутаты? ...Нам не нужны депутаты, которые равнодушны к государственности Татарстана, к его основному закону, к равенству его государственных языков!» — говорится в письме. Письмо подписал 31 активист.

Напомним, вчера, 19 июня, депутаты проголосовали за поправки в закон об образовании, по которым добровольность государственных языков национальных республик России закрепляется. При этом никто из татарстанских депутатов не проголовал против, а парламентарии пообещали, что ко второму чтению законопроект будет доработан и​ языки народов России будут закреплены в обязательной части Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

Татарская писательница-мусульманка, борец за права татар и мусульман, Фаузия Байрамова назвала депутатов в Госдуме от Татарстана, проголосовавших за законопроект врагами татарского народа. Поправки в ФЗ «Об образовании» поддержали Ирек Богуславский, Мурад Гадыльшин, Ильдар Гильмутдинов, Альфия Когогина, Фатих Сибагатуллин, Александр Сидякин, Айрат Фаррахов, Ринат Хайров, Айрат Хайруллин, Равиль Хуснулин, Валентин Чайка.