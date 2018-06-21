В Чечне троих жителей оштрафовали за публикацию песен Муцураева

В Чечне трое жителей оштрафовали за публикации запрещенных к распространению песен Тимура Муцураева. По словам осужденных, они не знали о запрете музыкальных роликов.

«Пользователями страниц оказались жители Ножай-Юртовского района. В отношении них были возбуждены административные дела по статье 20.29 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за массовое распространение экстремистских материалов. Накануне решением суда Ножай-Юртовского района республики все три правонарушителя были подвергнуты административным штрафам по 1500 рублей каждый», - рассказал представитель прокуратуры.

По данным «Кавказского узла» с 2016 года по июнь 2018 года по меньшей мере 16 человек были оштрафованы в Чечне за распространение запрещенных песен Муцураева.

Также сообщается, что в массовом распространении в соцсетях экстремистских материалов подозреваются трое жителей Карачаево-Черкесии. В отношении них возбуждено административное дело.

По словам силовиков, аудиофайлы, входящие в федеральный список экстремистских материалов, были выявлены при проведении мониторинга социальных сетей Адыге-Хабльской межрайонной прокуратурой.

В отношении троих жителей КЧР возбуждены административные дела по статье о массовом распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), сообщила 20 июня прокуратура России на своем сайте.