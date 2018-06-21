В Туркменистане запретили многоженство

В Туркменистане официально запретили многоженство. Соответствующий закон ввели в Семейный кодекс Туркменистана и подписан президентом Туркменистана.

В тексте закона, опубликованном 19 июня в государственной прессе, сообщается о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Туркменистана, согласно поправкам к 7 статье кодекса «в Туркменистане не допускается многоженство», «под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства».

Запрет вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Стоит отметить, что в семейном кодексе Туркменистана, принятом в 2012 году, изначально был прописан запрет на второй брак, теперь же появился термин «многоженство».

Согласно новому закону, за двоеженство предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или крупный штраф.

В 1993 году первый президент Туркменистана Сапармырат Ниязов после обретения страной независимости от СССР предложил легализовать многоженство. Однако, его предложение не было поддержано.