В Ивановской области судят женщину за публикации видеозаписи «Сады праведных»

В Ивановской области преследуют женщину за публикацию в социальной сети. Силовики ЦПЭ и прокуратуры возбудили административное дело против жительницы города Кинешма. По мнению силовиков, женщина на своей странице в соцсети «Вконтакте» разместила видеозапись под названием «Сады праведных». При просмотре этого ролика силовики «обнаружили» флаг запрещенной в России организации «ИГИЛ». Вероятно, это черный флаг, на котором белый цветом написаны слова шахады.

Женщину привлекли к ответственности по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ — пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

В настоящее время дело направлено в суд.