В Крыму вандалы разрисовали мечеть свастикой (Видео)

В присоединенном к России Крыму произошел акт вандализма - на забор одной из мечетей неизвестные нанесли свастику.

Инцидент произошел в ночь на 19 июня в городе Белогорск. На заборе мечети Джума-Джами вандалы нарисовали фашистские символы и непристойные рисунки, а стены мечети облили черной краской.

Силовики заявили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали на месте происшествия нечеткие силуэты каких-то юношей. Но сами горожане сомневаются, что исламофобы будут найдены.

По словам местного жителя Талята Ильясова, мечеть оскверняют в городе не впервые. «С определенной ужасной цикличностью такие рисунки появляются в Белогорске», — сказал Ильясов.

Отмечается, что эту мечеть в Белогорске открыли 24 апреля 2015 года. Ее построили на средства крымскотатарского предпринимателя Ресюля Велиляева в честь его отца Рефата Велиуллы. Сам Ресуль Велиляев сейчас преследуется российскими силовиками и содержится в «Лефортово».