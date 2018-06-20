Госдума приняла нашумевший закон об обязательном изучении родных языков

Вчера депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об отмене обязательного изучения национальных языков в России.

Законопроект устанавливает, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ ведется на добровольной основе, а изучение родных языков — с учетом потребностей обучающихся и их родителей.

«За» выступили 373 депутата, «против» — трое, воздержался один.

Интересна в этой связи позиция депутатов от Татарстана, общественники которого активнее всех выступали за сохранения обязательного изучения родных языков. Так, 11 из 16 депутатов Госдумы от Татарстана поддержали добровольное изучение языков. Только один парламентарий от республики воздержался. Ещё четверо за думский законопроект не голосовали.

В частности, поправки в ФЗ «Об образовании» поддержали Ирек Богуславский, Мурад Гадыльшин, Ильдар Гильмутдинов, Альфия Когогина, Фатих Сибагатуллин, Александр Сидякин, Айрат Фаррахов, Ринат Хайров, Айрат Хайруллин, Равиль Хуснулин, Валентин Чайка.

Никто из татарстанских депутатов против проекта не голосовал. Лишь Иршат Минкин воздержался.

Ещё четверо депутатов от республики не приняли участие в голосовании (не нажали ни одну из трёх кнопок), Это Марат Бариев, Ирек Зиннуров, Ольга Павлова и Юрий Синельщиков.

Тремя депутатами, которые проголосовали против законопроекта, являются коммунисты Ризван Курбанов (Севастополь, Калининградская область, Республика Крым, Дагестан), Валентин Шурчанов (Мордовия, Чувашия, Марий Эл) и не входящий ни в одну из фракций Рифат Шайхутдинов (Башкортостан).