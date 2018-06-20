СПЧ осудил отказ возбудить дело о найденных у Титиева наркотиках

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) заявили, что отказ возбудить уголовное дело о наркотиках, которые предположительно были подброшены в машину главы чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева, является необоснованным.

В опубликованном документе организации сообщается, что в постановлениях следствия нет «разумного логического обоснования» отказа и опровержения заявлений Титиева о том, что наркотики ему в машину подбросили сотрудники полиции.

Напомним, ​Оюба Титиева задержали в январе этого года. В его автомобиле якобы были найдены пакеты с марихуаной. При этом машину правозащитника осматривали дважды: сначала без понятых, потом – уже с ними. Этот факт должна была зафиксировать камера наблюдения в отделе полиции, но в ОВД отказались предоставлять запись, и заявили, что в день задержания Титиева устройство якобы не работало.