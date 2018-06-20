Сионисты арестовали более 20 палестинцев

Сионистские военные задержали 22 палестинца в ходе рейдов в разных районах оккупированного Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Всех задержанных сионисты обвинили в «причастности к террористической деятельности».

Как сообщает палестинское агентство WAFA, одна палестинка была задержана во время посещения сына, содержащегося с 2008 года в израильской тюрьме.

По данным Общества палестинских заключенных, в сионистких тюрьмах содержатся семь тысяч палестинцев, в том числе 57 женщин и 300 несовершеннолетних.