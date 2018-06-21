СКФО передадут в руки силовику

Президент России Владимир Путин в ближайшее время может сменить своих полпредов в федеральных округах.

Среди тех, кто покинет свои посты называются полпреды ЮФО и СКФО: Владимир Устинов (ЮФО) и Олег Белавенцев (СКФО) соответственно.

По данным издания «Коммерсант», основным претендентом на должность полпреда СКФО является Александр Матовников — генерайл-лейтенант, командующий силами специальных операций, заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Хотя помимо Матовника есть и другие кандидатуры, но инсайдерские источники издания называют кандидатуру Матовникова как одна из наиболее вероятных. Сам Матовников является выходцем из КГБ, в середине 1980-ых поступил на службу в группу «А». Он был участником штурма дворца «Тадж-Бек» — резиденция генсека ЦК НДПА Афганистана Хафизуллы Амина.

За участие в военной операции в Сирии удостоился звания «Герой Российской Федерации» с вручением золотой звезды из рук президента страны.

Такое назначение может стать традицией, при которой власть на Кавказе будет доверяться людям в погонах.

К слову, создание на Северном Кавказе нового федерального округа отдельно от ЮФО представлялось под предлогом проведения особой экономической политики по развитию региона, поэтому первым полпредом на Северном Кавказе был экономист Александр Хлопонин.

После него, должность полпреда стали занимать уже люди в погонах: генерал-лейтенант ВВ (ныне — генерал-полковник, первый замдиректора РосГвардии) Сергей Меликов, а затем вице-адмирал Олег Белавенцев.

Отметим, что на Северном Кавказе за последние годы не прекращается кадровая и стратегическая (запланированное перенесение штаба Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск) «силовизация» и милитаризация, что характеризует саму политику Кремля в данном регионе.