СМИ: режим Асада и Иран готовятся к операции на юге Сирии

Асадитский режим продолжает подготовку к военной операции в провинции Дераа на юге Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в сирийской оппозиции.

По данным источников, для поддержки наступления проиранские боевики создают видимость ухода из региона, а сами смешиваются с военными сирийского режима.

Ночью 18 июня силы асадитского режима атаковали позиции оппозиции с южного направления. Оппозиция отразила атаку.

В то же время режим Асада дислоцировал в регионе не менее 60 единиц бронетехники и живую силу.

Источники также сообщают, что в конце мая проиранские боевики оставили некоторые позиции и командные центры. Отмечается, что этот отход был демонстративным шагом, предпринятым под давлением Израиля и Иордании. После этого проиранские боевики смешались с военными режима Асада.