Аль-Азхар: требование изменить Коран является причиной терроризма

Требование изменить Священный Коран, отменив некоторые аяты, которые якобы оправдывают терроризм, само по себе является «одной из причин терроризма», предупреждал неделю назад главный муфтий египетского университета Аль-Азхар Ахмад ат-Тайеб.

«Это обычное дело для Корана, когда его пытаются неоднократно исказить и подвергнуть ложным обвинениям», - сказал Ат-Тайеб.

Напомним, что в апреле около 300 общественных деятелей, интеллектуалов и политиков во Франции подписали совместное заявление, в котором содержится призыв к удалению и пересмотру некоторых стихов Корана.

«Такая смелость в отношении того, что свято для других, является одной из основных причин терроризма», - повторил исламский ученый.

«Прискорбно, что те, кто публикует эти заявления, не знают, сколько ненависти эти слова могут создать в сердцах более 1,5 миллиардов мусульман», - добавил он.

«В Коране нет ни единого стиха, призывающего убивать евреев или христиан», - подчеркнул Ат-Тайеб, указывая, что аяты, призывающие к сражению, «призывают к борьбе с любой агрессией».