Турецкие силы начали патрулирование в Манбидже

Турецкая армия заявила, что ее солдаты начали патрулирование вдоль окраины северного сирийского города Манбидж в сотрудничестве с американскими солдатами в том же районе.

Объявление в понедельник было опубликовано после того, как официальные лица Турции и США в начале этого месяца согласились на план вывода боевиков YPG.

В понедельник турецкая армия объявила о начале операции между Манбиджем и территорией, которую она взяла ранее под контроль в результате операции «Щит Евфрата».

«Согласно ранее утвержденной дорожной карте Манбиджа и принципам безопасности, независимая патрульная деятельность военнослужащих вооруженных сил Турции и вооруженных сил США началась на линии между контролируемой Турцией территорией и Манбиджем», - заявили в твиттере представители турецкой армии.

Обращаясь к сторонникам на митинге в черноморской провинции Самсун, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Мы говорили, что террористические организации покинут Манбидж».

«Мы также говорили о миссиях патрулирования в Манбидже», - добавил он.

Согласно корреспондентам нескольких мировых агентств, пока что речь идет о патрулировании в районе реки Санжур. Сообщается, что район патрулируют около 190 турецких солдат, но к 5 июля будут развернуты дополнительные силы для совместного с американцами патрулирования.

Напомним, что Манбидж находился под контролем ИГИЛ* до 2016 года после чего был захвачен боевиками СДС, что привело Анкару в ярость и стало одной из главных причин для дипломатического конфликта с США.

Но 4 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео одобрили «дорожную карту» для вывода YPG из Манбиджа и договорились о совместной защите города.

На следующий день YPG, которые контролируют большие районы в северной Сирии на границах с Турцией, объявили, что отозвали своих «военных советников» из Манбиджа.

Министр иностранных дел Турции также сказал, что турецкие войска также отправятся в Манбидж.

«Дорожная карта начала реализовываться», - сказал Чавушоглу. «Наши солдаты также шаг за шагом войдут в Манбидж. В этом процессе YPG будут вытеснены из Манбиджа. Мы будем там и убедимся, что они ушли».

«Целью операции является установление стабильности в регионе, который удерживался YPG», - добавил он.

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