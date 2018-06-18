В день Ураза-байрама мусульманина приговорили к 10 годам тюрьмы

В 15 июня в день праздника Ураза-байрам Московский окружной военный суд вынес приговор мусульманину Фарруху Мамаюсупову. Его приговорил к 10 годам колонии строгого режима, обвинив в участии в запрещенной в России партии «Хизб ут-Тахрир». Фарруха признали виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ

Мамаюсупова силовики задержали в декабре 2016 года. Вместе с ним были арестованы еще 11 человек – выходцы из республик Средней Азии.

В домах их проживания были проведены обыски.

Напомним, членов «Хизб ут-Тахрир» преследуют по тяжким террористическим статьям. Россия является единственной в мире страной, где эта партии признана террористической, хотя на ее счету нет ни одного теракта, и согласно ее уставу насильственные и террористические действия являются недопустимыми.