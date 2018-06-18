Суд оштрафовал мужчину за публикацию видеоролика «Чудеса Корана»

В путинской России вынесен очередной обвинительный приговор за публикацию в соцсети исламского видеоролика. На этот раз суд вынес обвинительный приговор в республике Марий Эл.

В июне 2018 года нам стало известно, что 16 марта 2018 года Сернурский районный суд в поселке городского типа Параньга оштрафовал на 1 тыс. рублей Артура Габдрахманова по ст. 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов). Об этом сообщает ИАЦ «Сова».

По мнению суда на странице Габдрахманова в соцсети «ВКонтакте» были размещены видеоролики «Чудеса Корана» (п. 873 Федерального списка экстремистских материалов) и «Запрещенная на ТВ социальная реклама в 2010/2» (п. 1273 списка).