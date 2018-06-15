В Москве на праздничный намаз пришли более 200 тысяч мусульман

Более 200 тысяч мусульман приняли участие в праздничном намазе сегодня в день Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в Москве. Такие данные приводит агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России.

«Московскую соборную мечеть посетили 110 тыс. человек, Историческую мечеть на ул. Большая Татарская – 25 тыс., Мемориальную мечеть на Поклонной горе – 55 тыc. и мечеть «Ярдям» в Отрадном – 10 тыс. человек», - приводится в сообщении.

Кроме того, 18 тысяч мусульман совершили намаз на площадке в районе Бутовского лесопарка, 5 тысяч в Братеевском каскадном парке и еще 5 тысяч – в парке «Сокольники».

Праздничные намазы в четырех столичных мечетях и на трех дополнительных площадках начинались утром в период с 6:30 до 8:00.