США призвали Россию прекратить бессмысленные убийства мирных сирийцев

Россия обязана прекратить убийства мирных жителей в Сирии. Об этом написала представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт в своем Twitter.

Речь идет об авиаударе российских ВКС по деревне Зардана в сирийской провинции Идлиб 7 июня.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт в Twitter призвала Россию «остановить бессмысленное убийство гражданских лиц в Сирии».

«Мы видели сообщения о 44 сирийцах, в том числе о шести детях, убитых при российском авиаударе в Зардане. Мы с сирийским народом, жертвами их правительства и его сторонников, и призываем Россию прекратить бессмысленное убийство мирных жителей в Сирии», - заявила Нойерт.

Напомним, в ночь на 8 июня не меньше 44 человека погибли в ходе воздушных рейдов на деревню Зардана на севере сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Это стало самой массовой атакой по количеству жертв с начала года в Идлибе.