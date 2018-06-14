ОЗХО подтвердило использование химоружия в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в ходе двух инцидентов в Сирии в марте 2017 года использовалось химическое оружие.

В качестве химоружия был использован хлор и зарин, отметили в организации. Данные выводы, по словам представителей ОЗХО, основаны на анализе проб, показаниях свидетелей и эпидемиологическом анализе.

По версии ОЗХО, зарин применялся рядом с сирийским городом Аль-Латамна 24 марта 2017 года. Представители организации также утверждают, что хлор использовался при обстреле госпиталя города и его окрестностей 25 марта 2017 года.

Отчет ОЗХО был передан в Совет безопасности ООН и странам-участницам этой организации.