Дагир Хасавов продолжает борьбу за свободу имама Велитова в ЕСПЧ

Адвокат-мусульманин Дагир Хасавов продолжает борьбу с репрессивной машиной путинского режима. Вчера на своей странице в Facebook он сообщил о развитии событий в деле московского имама Махмуда Велитов.

«Сегодня получил извещение из Европейского суда по правам человека, что мои ответы на вопросы суда и возражения на замечания властей Российской Федерации по существу жалобы имама Махмуда Велитова поступили в Страсбург! Альхамдулиллах, пусть эти мои усилия и искренние старания увенчаются успехом, будет началом побед в бескомпромиссной борьбе в защиту исламских ценностей!» - отмечает Дагир Хасавов.

Напомним, больше года тому назад имама московской мечети Махмуда Велитова обвинили в публичном оправдании терроризма, которое силовики разглядели в одной из его молитв в мечети. Его приговорили к трем годам лишения свободы.