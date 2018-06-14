"Хороший шиит" не оправдал надежд

На днях умерла очередная надежда части добродушных суннитов на существование такого экзотического вида как "хорошие шииты". То есть, такие, что готовы объединяться с другими мусульманами против сектантской политики и экспансионизма Ирана.

Они, эти надежды возлагались на Муктаду ас-Садра, иракского шиитского лидера, который в последние годы много критиковал Иран и даже зачастил с визитами в Саудовскую Аравию. Из которых он, можно не сомневаться, по максимуму извлек финансовую выгоду, продавая Эр-Рияду, а через него и Вашингтону свой проект "хорошие, арабские шииты против плохих персидских". А потом, уже попав в новый состав парламента т.н. Ирака, возьми, да создай коалицию с... главным проиранским блоком "Аль-Фатх".

Об этом Садр, представляющий блок "Саирун" и лидер "Аль-Фатх" Хади Аль-Амири объявили в шиитском центре Наджаф, продемонстрировав таким образом, что каковы бы ни были противоречия внутри шиитского лагеря, по отношению ко внешнему миру, и особенно суннитам он в решающий момент выступит как единое целое.

Кого-то это, возможно, удивило, учитывая количество антииранских заявлений и просаудовских реверансов, исходивших в последнее время от Садра. Но не нас. Еще год назад, комментируя политику Садра, мы писали:

"Следует отметить, что в последнее время в стане шиитов, по сути захвативших то, что раньше было Ираком, Муктада ас-Садр играет роль "хорошего следователя". Он периодически выступает с обвинениями в адрес багдадского режима, он призвал Асада в Сирии уйти из власти, а сейчас и заступился за народ, осудив шиитских террористов.

Правда, не надо забывать, что после уничтожения американцами прежней иракской государственности именно Садр был тем человеком, который на обломках Ирака первым начал создавать шиитские формирования вроде т.н. "Армии Махди". И хоть формально и целью было противостояние американской оккупации, больше всего от них страдали сунниты, начавшие подвергаться конфессиональным чисткам".

И как показали последние события, наш скепсис в отношении этой фигуры оказался оправданным.