В Сирии с начала месяца погибли не менее 35 мирных жителей

Активисты в Сирии сообщили данные о гибели мирных жителей с начала этого месяца в результате атак ВВС международной коалиции во главе с США. Сообщается о 35 погибших мирных жителях.

В результате авиаударов в населенном пункте Тель-аш-Шаир накануне погибли 10, а четвертого июня - пять мирных жителей.

В то же время жертвами авиаударов в Аль-Джеззе стали 10 (пятого июня), в Аль-Хассане - два (третьего июня), в Аз-Зиб Хеддече - восемь мирных жителей (первого июня).

Ранее авиация международной коалиции нанесла удары по селению Аль-Фадил на юго-востоке провинции Хасеке, в результате погибли 25 мирных жителей.