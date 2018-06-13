Сионисты напали на лагерь палестинских беженцев

Сионистские военные провели рейд в лагере беженцев «Аль-Амари» на Западном берегу реки Иордан. В результате ранения получили восемь палестинцев.

По словам очевидцев, сионисты применили против палестинцев слезоточивый газ, пластиковые и боевые пули. Палестинцы попытались воспрепятствовать обыскам в своих домах.

Как сообщили в Палестинском Красном Полумесяце, в результате рейда три человека получили огнестрельные ранения, еще трое ранены пластиковыми пулями, один - осколком снаряда.

В ходе рейда сионисты избили одну палестинскую женщину, которая и так получила отравление в результате воздействия слезоточивого газа.