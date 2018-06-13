Русский мир: беженцы из Крыма рассказали о пытках российских силовиков (Видео)

В Киеве прошла пресс-конференция, в ходе которой обсуждалась тема пыток со стороны российских силовиков в Крыму.

Ибрахимджон Мирпочаев рассказал журналистам, как всех мужчин из семьи крымского автомеханика более 12 часов жестоко били и пытали электротоком, заставляя оговорить себя и родных в сотрудничестве с запрещенной в России организации «Исламское государство».

В августе прошлого года Ибрахимджона Мирпочаева, его отца и брата забрали силовики из ФСБ после обыска в их доме. С мешком на голове, усадили в машину и куда-то увезли. Далее всех троих жестоко избивали и пытали. Между собой силовики издевательски называли это «процедурами». С крымского автомеханика пытались выбить признание, что он и его брат ездили в Сирию, где воевали на стороне «Исламского государства».

«Несколько часов продолжалось избиение. И хотели меня связать с ИГ. Как я ездил в Сирию, воевал там. На что я сказал, что я никуда не ездил, не покидал территорию», - рассказывает мужчина.

«Завели в кабинет, сняли с меня джинсы, сняли трусы. На пол положили, руки стянули обратно, обмотали скотчем. Подключили какой-то аппарат, что меня трясло очень сильно, било током, внутри мне как будто все горит. И таким образом 6-7 раз подключали к току. Я крикнул: все, остановите, хватит, я вам скажу, что вам хочется», - вспоминает мужчина.

Из соседнего помещения он слышал такие же крики от боли своего брата. В конце концов, они подписали все, что от них требовали. После чего их вывезли в лесопосадку и там оставили. Впоследствии семья Мирпочаевых сбежала из Крыма, несмотря на запрет ФСБ. В Киеве, говорит крымчанин, они, наконец, чувствуют себя в безопасности. На пресс-конференцию пришел еще один крымский татарин Ренат Параламов, который также пережил пытки ФСБ в Крыму и сбежал. Ранее он также выступал перед журналистами и рассказывал все ужасы пережитого в кабинетах ФСБ, когда в один момент он думал, что скоро умрет.