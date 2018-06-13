В Уфе прошли рейды в халяльных кафе

В Уфе муфтият начал проверять халяльные общепиты и магазины города на наличие сертификата, подтверждающего, что эти продукты выработаны в соответствии с условиями халяль.

Отмечается, что в настоящее время в республике увеличивается производство халяльной продукции и этот рынок становится очень привлекательным.

В ходе рейда были проверены три кафе и один киоск по продаже шаурмы. Выяснилось, что все кафе установили вывеску «Халяль», но на самом деле не имеют сертификатов о стандартизации. Проверяющая группа предупредила предпринимателей о недопустимости такого использования знака «Халяль».