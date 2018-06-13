Итальянские солдаты пришли на помощь YPG в Сирии

Италия направила своих солдат для оказания поддержки Отрядам народной самообороны (YPG) в Дейр-эз-Зоре, на востоке Сирии, говорится в сообщении.

По данным агентства Анадолу, итальянские войска вошли на территорию, контролируемую YPG (сирийского бренда РПК), из Ирака через Хасаку на прошлой неделе. Солдаты, находящиеся в регионе в составе международной коалиции против ИГИЛ*, останутся на американской базе у газового месторождения Аль-Омар, расположенной на восточном берегу реки Евфрат в восточной части Дейр-эз-Зора.

Источники сообщили, что итальянские силы пока не будут участвовать в боевых действиях. Итальянские солдаты, число которых неизвестно, включают в себя военных советников, которые оказывали поддержку американским и французским войскам в операциях против ИГИЛ. Сами итальянские солдаты пока не участвовали в каких-либо военных операциях против ИГИЛ. В мае YPG начал свою очередную операцию против ИГИЛ, но пока без очевидных успехов и достижений. Впрочем, любую свою неудачу сегодня члены YPG легко списывает на турецкое присутствие в Африне, которое, якобы, мешает им сражаться с ИГИЛ.

Почти одновременно с переброской итальянских солдат на помощь YPG, представители СДС (коалиции, возглавляемой YPG) заявили, что готовы на переговоры с Асадом о будущем региона, причем даже без всяких предварительных условий. Это заявление прозвучало на фоне соглашения Анкары и Вашингтона о выводе YPG из Манбиджа.

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