В День России Украина подала в Гаагу меморандум с обвинением РФ в финансировании терроризма

12 июня Киев подает меморандум в Международный Суд ООН в Гааге против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

«Весь мир убеждает Россию признать неправомерность своих действий и убраться с оккупированных районов Донбасса и Крыма. Пока же Россия и дальше упорно врет, что это не они оккупировали украинские земли… Врут и о том, что не выживают украинцев и крымских татар из Крыма, дискриминируя их в условиях оккупации», – написал Порошенко.

По его словам, «преодолеть эту ложь можно только правдой и доказательствами» и для этого Киеву «нужна позиция Международного Суда ООН, который предоставит надлежащую оценку действиям России».

«Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня – День России – для подачи меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Представление меморандума по делу против России – важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность», - отметил Порошенко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Твиттере, что меморандум весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах.